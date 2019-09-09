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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117596 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В "Слуге народа" заявили, что голосовать Бюджет-2020 ночью нельзя

В "Слуге народа" заявили, что голосовать Бюджет-2020 ночью нельзя

Киев  •  УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Верховная Рада будет отходить от практики принятия годового бюджета ночью, поэтому над Государственным бюджетом на следующий год парламентарии должны работать обдуманно и размеренно. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко перед началом заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

"Бюджетный процесс начинается 15 числа, думаю, он начнется вовремя. Практику "бюджетной ночи" мы планируем корректировать. Одно дело - ночью принимать важные законопроекты, что мы делали, а другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год, - его надо принимать все же обдуманно, без ночных различных поправок", - отметил Корниенко.

По его словам, Госбюджет на 2020 год и поправки в него должны рассматриваться "размеренно".

При этом он добавил, что на середину октября парламент должен получить новый Регламент своей работы. В то же время, на этой сессионной неделе, в случае необходимости, народные депутаты могут продолжить свою работу после 18:00, в том числе и работать ночью.

Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.

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