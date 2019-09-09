В "Слуге народа" заявили, что голосовать Бюджет-2020 ночью нельзя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Верховная Рада будет отходить от практики принятия годового бюджета ночью, поэтому над Государственным бюджетом на следующий год парламентарии должны работать обдуманно и размеренно. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко перед началом заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
"Бюджетный процесс начинается 15 числа, думаю, он начнется вовремя. Практику "бюджетной ночи" мы планируем корректировать. Одно дело - ночью принимать важные законопроекты, что мы делали, а другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год, - его надо принимать все же обдуманно, без ночных различных поправок", - отметил Корниенко.
По его словам, Госбюджет на 2020 год и поправки в него должны рассматриваться "размеренно".
При этом он добавил, что на середину октября парламент должен получить новый Регламент своей работы. В то же время, на этой сессионной неделе, в случае необходимости, народные депутаты могут продолжить свою работу после 18:00, в том числе и работать ночью.
Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.