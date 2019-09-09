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Часа вопросов к правительству в Раде не будет до октября - Разумков

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины не будет происходить в течение сентября. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

“Календарным планом не предусмотрено час вопросов к правительству 13 и 20 сентября. Это связано с тем, что согласно статье 96 Конституции Украины Кабинет министров не позднее до 15 сентября должен подать в Верховную Раду Украины проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Вместе с проектом закона представляется также доклад о ходе выполнения Государственного бюджета текущего года”, — отметил Разумков.

По его словам, кроме того, в месячный срок должен быть подана программа деятельности Кабмина, который был сформирован только 29 августа.

“Давайте немного подождем, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли представить эффективную программу деятельности правительства, а с другой стороны, сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме для того, чтобы подать нам качественный проект бюджета на 2020 год”, — добавил спикер Совета .

При этом он добавил, что целесообразно будет провести час вопросов к правительству 11 октября.

Напомним, Верховная Рада имеет отходить от практики принятия годового бюджета ночью, поэтому над Государственным бюджетом на следующий год парламентарии должны работать обдуманно и размеренно. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

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