Маркарова представит Госбюджет-2020 в Раде 20 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета Верховной Раде Украины. Я думаю, что это компенсирует час вопросов к правительству", - отметил Разумков.
По его словам, это важный вопрос, который требует всестороннего обсуждения парламентариев в сессионном зале.
Напомним, проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины не будет проходить в течение сентября.
Также напомним, 15 сентября в Раду внесли проект бюджета на следующий год.