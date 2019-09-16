У Раді вважають, що до другого читання Держбюджет-2020 дещо зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Проект бюджету на 2020 рік буде змінений в ході обговорення між першим і другим читанням. Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Щодо того, чи зміняться показники бюджету, — думаю, так. Не знаю, чи кардинально, але те, що зміни відбудуться, я вам можу гарантувати. До другого читання, думаю, ми побачимо дещо інший документ”, — зазначив парламентар.
За його словами, зокрема, наразі в Раді готується до розгляду законопроект 1210 із великим обсягом податкових ініціатив, що мають бути враховані в Податковому кодексі й вплинуть на бюджет. На думку нардепа, його ухвалення вимагатиме перегляду деяких показників Держбюджету-2020.
Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня.