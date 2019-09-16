В Раде считают, что ко второму чтению Госбюджет-2020 несколько изменится

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6 марта, 19:19 • 67023 просмотра

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Проект бюджета на 2020 год будет изменен в ходе обсуждения между первым и вторым чтением. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Относительно того, изменятся показатели бюджета, — думаю, да. Не знаю, кардинально, но то, что изменения произойдут, я вам могу гарантировать. Ко второму чтению, думаю, мы увидим несколько другой документ”, — отметил парламентарий.

По его словам, в частности, сейчас в Раде готовится к рассмотрению законопроект 1210 с большим объемом налоговых инициатив, которые должны быть учтены в Налоговом кодексе и повлияют на бюджет. По мнению нардепа, его принятие потребует пересмотра некоторых показателей Госбюджета-2020.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.

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