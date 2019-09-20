Рада приняла проект Госбюджета-2020 для дальнейшей работы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков после завершения представления проекта Государственного бюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - отметил Разумков.
Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после пересмотра макропрогнозов.