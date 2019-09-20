Рада приняла проект Госбюджета-2020 для дальнейшей работы

"В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - отметил Разумков.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после пересмотра макропрогнозов.