Маркарова рассказала, на какой стадии находится принятие бюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство финансов Украины активно готовится к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2020 год в Верховной Раде, который состоится 18 октября. Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.
“Мы двигаемся очень хорошо. Несмотря на то, что у нас новое правительство и новая Верховная Рада, но в бюджетном процессе бюджет такой же важный, как и сам бюджет. 1 октября был конечный срок подачи от депутатов предложений — предложения подано, Бюджетный комитет сейчас полностью собирает их, как мы называем ее „нашу любимую таблицу“. Она придет к нам в Министерство финансов”, — рассказала Маркарова, отвечая на вопрос интервьюера о том, на какой стадии находится принятие Радой госбюджета-2020.
По ее словам, в прошлом году эта таблица содержала два дополнительных бюджеты.
“Мы их обработаем. И уже сегодня мы слышали, спикер парламента сказал, что предварительная дата рассмотрения бюджета в первом чтении, то есть рассмотрения бюджетных выводов — 18 октября. Мы к ней активно готовимся”, — добавила министр.
Напомним, глава Миссии МВФ положительно оценил проект Госбюджета на 2020 год.