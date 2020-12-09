Кабмін планує визначитися щодо проведення у 2023 році перепису населення

Так, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабінету міністрів України про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Ради національної безпеки і оборони України на 2020 рік, про утворення Полтавського державного медичного університету та про затвердження фінансового плану державного підприємства “Адміністрація морських портів України” на 2021 рік.

Окрім того, уряд збирається розглянути проекти розпоряджень про межі території морських портів Бердянська, Ізмаїла, Одеси та Херсона.

Також уряд, як очікується, розгляне проект постанови про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні уряду 9 грудня.



Також він повідомляв, що є припущення, що з січня необхідно буде запроваджувати більш жорстокі карантинні заходи. Під заборону можуть потрапити ТРЦ, нічні клуби, святкові ярмарки, хостели, кінотеатри та музеї.