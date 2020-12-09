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Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения

Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения

Киев  •  УНН

 • 18972 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабинета министров Украины о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины на 2020 год, об образовании Полтавского государственного медицинского университета и об утверждении финансового плана государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2021 год.

Кроме того, правительство собирается рассмотреть проекты распоряжений о границах территории морских портов Бердянска, Измаила, Одессы и Херсона.

Также правительство, как ожидается, рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и определения их размеров.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Также он сообщал, что есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные меры. Под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи.

Украинские Национальные Новости

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