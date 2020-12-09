Отсутствие переписи населения делает невозможным вычисление продолжительности жизни украинцев - ученый

"Мы не имеем надежной информации о составе населения по одно- или пятилетним группам - это я говорю о населении Украины в целом. Мы не можем вычислить возрастные коэффициенты смертности и таблицы продолжительности жизни - это не возможно, мы не можем вычислить возрастные коэффициенты и суммарные коэффициенты рождаемости, для этого нужно или налаживание демографических реестров, или перепись", - отметила она.

По ее словам, отсутствие этих данных влияет и на достоверность социологических исследований.

"Мы не имеем надежной информации о численности и составе даже по укрупненным группам населения областей Украины, следовательно, невозможно построить репрезентативные региональные выборки, если так, то все результаты социологических исследований вызывают сомнения гораздо большие, чем они дают ответы на вопросы, по которым они проводятся. Мы не имеем совсем информации о численности жителей отдельных поселений и общин, а если вспомнить, что в результате децентрализации мы фактически перекроили все общины в Украине, то мы определенно не можем нормально наладить региональное управление", - добавила Либанова.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Как ранее сообщалось в УНН, на перепись населения в 2019 году на 2020 год закладывали более 3 млрд грн.

Как сообщал УНН, по данным Госстата, население Украины сократилось и составляет почти 42 млн человек. В то же время, согласно результатам оценки численности наличного населения Украины, она составляет 37,289 млн человек.

Добавим, что последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.