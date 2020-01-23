Дубілет назвав чисельність наявного населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.
"Три методики дали приблизно однаковий результат - 37 млн 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль ця сума не включає людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях… станом на 1 грудня 2019 року", - сказав Дубілет.
Він підкреслив, що мова йде про наявне населення.
"Ми проводили оцінку трьома методами… На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат", - додав міністр.
За його словами, перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої "ялинки" з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.
Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і "почистили" його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.
З його слів, максимальна різниця між результатами - 2,86%, досить мала похибка, на думку міністра.
Як повідомлялося раніше в УНН, 15 січня Дубілет заявив, що дані перепису населення оприлюднять наступного тижня.