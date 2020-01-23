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Дубилет назвал численность фактического населения Украины

Киев • УНН

 • 58912 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Численность фактического населения Украины составляет 37,289 млн человек. Об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.

Дубилет назвал численность фактического населения Украины

"Три методики дали примерно одинаковый результат - 37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению эта сумма не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях... по состоянию на 1 декабря 2019 года", - сказал Дубилет.

Он подчеркнул, что речь идет об наличном населении.

"Мы проводили оценку тремя методами... К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат", - добавил министр.

По его словам, первый способ - это данные мобильных операторов. Вторая методика - использование половозрастной информации, так называемой "елочки" из двух источников - из данных Госкомстата и электронных реестров Украины.

Для третьего метода были взяты данные государственного реестра физических лиц и "почистили" его, выделив людей, которые хоть раз так или иначе взаимодействовали с государством за последние 3 года.

По его словам, максимальная разница между результатами - 2,86%, что есть достаточно малой погрешностью, по мнению министра.

Как сообщалось ранее в УНН, 15 января Дубилет заявил, что данные переписи населения обнародуют на следующей неделе.

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