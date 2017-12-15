Відсьогодні в Україні запроваджено нову систему застосування примусових медичних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Відсьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я щодо запровадження нової системи застосування примусових заходів медичного характеру. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.
“Сьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким впроваджено правила застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги. Тепер пацієнти зможуть самостійно звертатись до незалежного лікаря-психіатра, до суду, а їх участь у процесі стає обов’язковою. Також новими правилами передбачено, що психіатрична допомога суспільно небезпечним пацієнтам буде відокремлена від загально психіатричної практики”, — йдеться у повідомленні.
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За словами директора ДП “Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України” Сергія Шума, система, що сьогодні отримала правові підстави для реформування, буде побудована таким чином, щоб забезпечити саме реабілітаційний підхід при наданні допомоги неосудним. Паралельно створюються інструменти, що дозволять суду оцінити необхідність подальшого лікування з певними обмеженнями.
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“Досі суди переважно керувалися тяжкістю скоєного, а зараз впроваджуються механізми, які дозволятимуть приймати рішення про доцільність продовження лікування в закладі на основі сучасних методик”, — сказав Шум.