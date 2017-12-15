С сегодняшнего дня в Украине введена новая система применения принудительных медицинских мер

"Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым введено правила применения принудительных мер медицинского характера в специальном учреждении по оказанию психиатрической помощи. Теперь пациенты смогут самостоятельно обращаться к независимому врачу-психиатру, в суд, а их участие в процессе становится обязательным. Также новыми правилами предусмотрено, что психиатрическая помощь общественно опасным пациентам будет отделена от общего психиатрической практики", - говорится в сообщении.

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По словам директора ГП "Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю МЗ Украины" Сергея Шума, система, сегодня получила правовые основания для реформирования, будет построена таким образом, чтобы обеспечить именно реабилитационный подход при оказании помощи невменяемым. Параллельно создаются инструменты, которые позволят судам оценить необходимость дальнейшего лечения с определенными ограничениями.

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"До сих пор суды преимущественно руководствовались тяжестью содеянного, а сейчас внедряются механизмы, которые позволят принимать решение о целесообразности продолжения лечения в учреждении на основе современных методик", - сказал Шум.