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Відшкодування грошей: Байден хоче, щоб авіакомпанії платили пасажирам у США за тривалі затримки рейсів

Відшкодування грошей: Байден хоче, щоб авіакомпанії платили пасажирам у США за тривалі затримки рейсів

Київ • УНН

 • 939882 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив про те, що він хоче, аби авіакомпанії платили пасажирам у США за тривалі затримки рейсів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Джо Байден заявив, що його адміністрація пише нові правила, які вимагатимуть від авіакомпаній компенсувати пасажирам готівку за значні затримки або скасування рейсів, якщо відповідальність несуть перевізники.

"Нашим головним пріоритетом було надання американським авіапасажирам кращої пропозиції", — сказав Байден.

Як зазначається, це один із серії кроків адміністрації Байдена, спрямованих на вжиття жорстких заходів щодо авіакомпаній та посилення захисту прав споживачів на внутрішніх рейсах США та міжнародних рейсах із пунктом призначення або відправленням до США.

"Літні подорожі створять величезний тиск на систему. Авіакомпанії повинні прийняти свою фундаментальну відповідальність за краще обслуговування пасажирів", — заявив міністр транспорту США Піт Буттігіг. 

Міністерство транспорту США не уточнило, яку суму планує вимагати від авіакомпаній для виплат пасажирам, але торік у перевізників запитали, чи згодні вони заплатити щонайменше 100 доларів за затримки, які тривають не менше трьох годин, та спричинені авіакомпаніями. 

Байден також заявив, що правила компенсації за затримку будуть запропоновані до кінця року, але на остаточне доопрацювання можуть піти роки. 

Міністерство транспорту країни зазначило, що планує написати правила, які вимагатимуть від авіакомпаній покриття таких витрат, як харчування та готелі, якщо перевізники несуть відповідальність за затримку рейсів. 

Наразі, в США немає законодавчої вимоги до авіакомпаній щодо компенсації пасажирам США за затримку або скасування рейсів. Натомість, Європейський Союз та деякі інші країни вимагають компенсацію до 600 євро за найбільш значні затримки.

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