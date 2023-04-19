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Авіакомпанія "Ryanair" готова повернутись в Україну вже за два тижні після закінчення війни

Авіакомпанія "Ryanair" готова повернутись в Україну вже за два тижні після закінчення війни

Київ • УНН

 • 576785 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Авіакомпанія "Ryanair" готова повернутися в Україну вже за два тижні після закінчення війни. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова головного виконавчого директора "Ryanair" Майкла О’Лірі, передає УНН.

Цитата

"Ми могли б полетіти туди приблизно за два тижні [після закінчення бойових дій - Ред.]. Ми активно шукаємо шляхи повернення в Україну", - сказав О’Лірі.

Деталі

Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити роботу в Україні, як тільки стане знову безпечно літати країною.

Як зазначається, авіаперевізник найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному розташовані на базах Ryanair у Польщі, очікуючи на відновлення ринку. За словами О’Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

Генеральний директор також зауважив, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу і авіація відіграватиме ключову роль, тому що "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", тому переміщення людей за допомогою літаків буде ключовим.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, і О’Лірі передбачив, що вона може стати "номером один", коли життя повернеться в нормальне русло.

Нагадаємо

Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що не має прямого регулярного авіасполучення з рф.

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