Авиакомпания "Ryanair" готова вернуться в Украину уже через две недели после окончания войны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Авиакомпания "Ryanair" готова вернуться в Украину уже через две недели после окончания войны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главного исполнительного директора "Ryanair" Майкла О’Лири, передает УНН.
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"Мы могли бы полететь туда примерно через две недели [после окончания боевых действий - Ред.]. Мы активно ищем пути возвращения в Украину", - сказал О’Лири.
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Майкл О’Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить работу в Украине, как только станет снова безопасно летать по стране.
Как отмечается, авиаперевозчик нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном расположены на базах Ryanair в Польше, ожидая восстановления рынка. По словам О’Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.
Генеральный директор также отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, и авиация будет играть ключевую роль, потому что "русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде", поэтому перемещение людей с помощью самолетов будет ключевым.
До полномасштабного вторжения россии в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О’Лири предсказал, что она может стать "номером один", когда жизнь вернется в нормальное русло.
Напомним
Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что не имеет прямого регулярного авиасообщения с РФ.