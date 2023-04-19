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Авиакомпания "Ryanair" готова вернуться в Украину уже через две недели после окончания войны

Киев • УНН

 • 576779 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Авиакомпания "Ryanair" готова вернуться в Украину уже через две недели после окончания войны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главного исполнительного директора "Ryanair" Майкла О’Лири, передает УНН.

Цитата

"Мы могли бы полететь туда примерно через две недели [после окончания боевых действий - Ред.]. Мы активно ищем пути возвращения в Украину", - сказал О’Лири.

Детали

Майкл О’Лири заявил, что лоукостер готов быстро возобновить работу в Украине, как только станет снова безопасно летать по стране.

Как отмечается, авиаперевозчик нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном расположены на базах Ryanair в Польше, ожидая восстановления рынка. По словам О’Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

Генеральный директор также отметил, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, и авиация будет играть ключевую роль, потому что "русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде", поэтому перемещение людей с помощью самолетов будет ключевым.

До полномасштабного вторжения россии в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке, и О’Лири предсказал, что она может стать "номером один", когда жизнь вернется в нормальное русло.

Напомним

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что не имеет прямого регулярного авиасообщения с РФ.

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