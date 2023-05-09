Возмещение денег: Байден хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил о том, что он хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Джо Байден заявил, что его администрация пишет новые правила, которые потребуют от авиакомпаний компенсировать пассажирам наличные за значительные задержки или отмены рейсов, если ответственность несут перевозчики.
"Нашим главным приоритетом было предоставление американским авиапассажирам лучшего предложения", — сказал Байден.
Как отмечается, это один из серии шагов администрации Байдена, направленных на принятие жестких мер в отношении авиакомпаний и усиление защиты прав потребителей на внутренних рейсах США и международных рейсах с пунктом назначения или отправлением в США.
"Летние путешествия создадут огромное давление на систему. Авиакомпании должны принять свою фундаментальную ответственность за лучшее обслуживание пассажиров", — заявил министр транспорта США Пит Буттигиг.
Министерство транспорта США не уточнило, какую сумму планирует требовать от авиакомпаний для выплат пассажирам, но в прошлом году у перевозчиков спросили, согласны ли они заплатить не менее 100 долларов за задержки, которые длятся не менее трех часов, и вызванные авиакомпаниями.
Байден также заявил, что правила компенсации за задержку будут предложены до конца года, но на окончательную доработку могут уйти годы.
Министерство транспорта страны отметило, что планирует написать правила, которые будут требовать от авиакомпаний покрытия таких расходов, как питание и гостиницы, если перевозчики несут ответственность за задержку рейсов.
Сейчас в США нет законодательного требования к авиакомпаниям по компенсации пассажирам США за задержку или отмену рейсов. Зато Европейский Союз и некоторые другие страны требуют компенсацию до 600 евро за наиболее значительные задержки.
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