Возмещение денег: Байден хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов

ukru
13 марта, 19:26 • 77292 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117426 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112787 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112349 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104702 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100392 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111768 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132026 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175360 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206312 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 39274 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 22288 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 50645 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 36116 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 79789 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175360 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206312 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147535 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153971 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 76610 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105452 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122272 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157823 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164565 просмотра
Актуальное
Возмещение денег: Байден хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов

Возмещение денег: Байден хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов

Киев • УНН

 • 939881 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил о том, что он хочет, чтобы авиакомпании платили пассажирам в США за длительные задержки рейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джо Байден заявил, что его администрация пишет новые правила, которые потребуют от авиакомпаний компенсировать пассажирам наличные за значительные задержки или отмены рейсов, если ответственность несут перевозчики.

"Нашим главным приоритетом было предоставление американским авиапассажирам лучшего предложения", — сказал Байден.

Как отмечается, это один из серии шагов администрации Байдена, направленных на принятие жестких мер в отношении авиакомпаний и усиление защиты прав потребителей на внутренних рейсах США и международных рейсах с пунктом назначения или отправлением в США.

"Летние путешествия создадут огромное давление на систему. Авиакомпании должны принять свою фундаментальную ответственность за лучшее обслуживание пассажиров", — заявил министр транспорта США Пит Буттигиг. 

Министерство транспорта США не уточнило, какую сумму планирует требовать от авиакомпаний для выплат пассажирам, но в прошлом году у перевозчиков спросили, согласны ли они заплатить не менее 100 долларов за задержки, которые длятся не менее трех часов, и вызванные авиакомпаниями. 

Байден также заявил, что правила компенсации за задержку будут предложены до конца года, но на окончательную доработку могут уйти годы. 

Министерство транспорта страны отметило, что планирует написать правила, которые будут требовать от авиакомпаний покрытия таких расходов, как питание и гостиницы, если перевозчики несут ответственность за задержку рейсов. 

Сейчас в США нет законодательного требования к авиакомпаниям по компенсации пассажирам США за задержку или отмену рейсов. Зато Европейский Союз и некоторые другие страны требуют компенсацию до 600 евро за наиболее значительные задержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакомпания "Ryanair" готова вернуться в Украину уже через две недели после окончания войны

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы