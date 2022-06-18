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Відпочинок на морі в Україні 2022 в умовах війни - прогнози експертів

Відпочинок на морі в Україні 2022 в умовах війни - прогнози експертів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Традиційно в середині червня частина українців вже засмагає на морських курортах країни, а решта активно бронює літній відпочинок. Але цього року війна порушила усі плани. Азовські курорти тимчасово недоступні, оскільки знаходяться в окупації, а Чорноморське узбережжя заміноване та регулярно обстрілюється, передає УНН.

Проте ставити хрест на літньому сезоні-2022 не варто. Багато курортних міст і сіл, які залишаються під контролем України, пропонують доступні альтернативи: наприклад, відпочинок у готелях та пляжних комплексах з басейном та на узбережжі лиманів.

Азовське море: курорти в окупації

Зараз Україна відрізана від Азовського моря лінією фронту. Найпопулярніші курорти регіону — Кирилівка, Бердянськ та Арабатська Стрілка — знаходяться на тимчасово захоплених Росією територіях.

У Запорізькій області цьогорічний курортний сезон вже точно не відбудеться через повномасштабне вторгнення російських військ та окупацією більшої половини регіону. Про це днями заявив начальник відділу туризму обласної військової адміністрації Євген Коваленко.

“Для того, щоб у нас була можливість відкрити бази відпочинку, необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. А це можливе лише після перемоги над ворогом”, — уточнив він.

Коваленко також закликав українців, які залишилися на окупованих територіях області, утриматися від відпочинку на Азовському узбережжі, оскільки це може бути небезпечно для життя.

Російські солдати замість курортників

У популярній Кирилівці, де влітку зазвичай на пляжах яблуку нема де впасти, зараз порожньо. Наприкінці травня, за повідомленнями місцевих жителів, до селища заїхало кілька десятків одиниць ворожої техніки, а на деяких базах відпочинку та готелях на узбережжі розмістилися російські військові.

Звичайно ж, активних бойових дій у цьому районі немає, а інформація, що просочилася в ряді ЗМІ, про “Гради” на базах відпочинку, далека від дійсності. Але поїздку на цей курорт з того ж Запоріжжя навряд чи можна назвати розумною.

Повно окупантів і у Бердянську. Там вони силою змушують власників курортного бізнесу відкриватися, в надії, що незабаром сюди ринуть відпочиваючі з РФ та Білорусі. Водночас бази відпочинку, власників яких немає на місці, є претендентами на так звану “націоналізацію”.

Подібним чином діють окупаційні сили у Херсонській області. На підприємців Генічеська та Арабатської стрілки, які не хочуть відкривати сезон, розуміючи, що українці цього року приїхати на відпочинок не зможуть, тиснуть, змушуючи ще й платити загарбникам данину у вигляді так званих “податків”.

Про курорти Донецької області — Урзуф, Білосарайську косу, Мелекіно та Юріївку, які насамперед мали попит у цінителів спокійного бюджетного відпочинку на березі Азовського моря, в першу чергу серед жителів Маріуполя, взагалі не йдеться. На сьогоднішній день цей регіон — найгарячіша точка країни, де ведуться запеклі бої і лютують окупанти.

Чорне море: обережно, міни!

Ситуація на узбережжі Чорного моря в Україні, звісно, не така сумна, як на Азовському, а й там курортний сезон під загрозою.

Херсонська область окупована, тобто її чорноморські курорти, разом із такими популярними локаціями, як Залізний Порт та Лазурне, для українських відпочивальників поки що недосяжні. Більше того, тамтешнє узбережжя небезпечне навіть для місцевих, які залишились на окупованих територіях. Так нещодавно, на пляжі в Лазурному декілька людей підірвалися на міні.

Одеська та Миколаївська області залишаються підконтрольними Україні, але продовжують перебувати під загрозою вторгнення з боку РФ та обстрілюються майже щодня. Головна перешкода повноцінному курортному сезону у цих регіонах сьогодні — міни. За словами представника оперативного командування “Південь” Владислава Назарова, чорноморське узбережжя цього літа є не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони. Пляжі на Одещині та Миколаївщині замінували ще у лютому, щоб завадити висадці ворожого морського десанту.

До того ж і в самому морі повно мін, які встановили російські військові. “(Є) Міни, які росіяни розкидали у Чорному морі. Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, і ми не знаємо, де їх може прибити до берега”, — каже речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначає, що кілька разів після штормів міни виносило до одеських пляжів; востаннє небезпечна знахідка з’явилася біля берега популярної зони відпочинку, де зазвичай багатолюдно. Заради безпеки відпочиваючих місцева влада заборонила прохід на пляжі Одеси. Але 18 червня з’явилась інформація від голови МВС Дениса Монастирського, що керівництво міста все ж таки хоче відкрити пляжний сезон і зараз займається пошуком безпечних ділянок на узбережжі.

Аналогічна ситуація і на інших курортах області. У Затоці пляжі обгороджені колючим дротом, встановлено таблички “Міни”. Місцеві розповідають, що кілька людей, які нехтували забороною, вже підірвалися. Крім того, селище неодноразово зазнавало ракетного обстрілу — залізничний міст через Дністровський лиман росіяни атакували аж сім разів, внаслідок чого “високоточні” ворожі ракети зруйнували і декілька баз відпочинку на узбережжі.

Немає допуску на пляжі і в сусідній Грибівці. Минулими вихідними чоловік, який вирішив купатися в море, незважаючи на заборону, загинув у воді внаслідок вибуху міни.

На території менш відомих одеських курортів на кшталт Рассейки узбережжя також заміноване. І попереджувальними табличками тут не обмежились. “Заборона прогулянок пляжами діє давно, але декого це не зупиняє. Тому діяти довелося кардинально: всі містки, що ведуть до пляжів, розібрали, доступ до узбережжя повністю обмежений”, — каже голова Лиманської громади Василь Резніченко.

Оптимізм vs реальність

Чи вдасться відпочити на Миколаївщині, яку ворог обстрілює ледь не щодня, теж поки що не ясно. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, відомий своїм оптимізмом, ще у травні заявив, що курортний сезон у регіоні точно буде. “У нас в області є багато баз та точок відпочинку, які у набагато більш безпечних місцях, ніж Миколаїв. Є багато баз із басейнами, які теж мають працювати, — підкреслив Кім. — Курортний сезон у тому чи іншому вигляді буде”.

Самі власники курортного бізнесу в регіоні кажуть, що дуже хочуть, але поки не уявляють, як працювати в умовах снарядів, що літають над головами. Але навіть там, де відносно спокійно, наприклад, у Коблеві, організувати повноцінний пляжний сезон все одно неможливо. Причина та ж сама: узбережжя заміноване, пляжі закриті.

У деяких місцях регіону заборонили відвідувати пляжі та зони відпочинку не лише на березі Чорного моря, а й з боку Дніпро-Бузького та Березанського лиманів. Зокрема, таке рішення діє на території Очакова, який регулярно обстрілюють з артилерії, а також Чорноморки та сусідніх сіл.

Курортний сезон у скороченому форматі

Незважаючи на всі обмеження, на Одещині сезон все ж таки розпочався — хоч і в іншому, урізаному вигляді.

У Південній Пальмірі можна зняти номер у готелі з власним басейном, у тому числі з видом на море. Поступово розпочинають роботу розважальні комплекси на узбережжі — також із басейнами. “Ми будемо працювати з дотриманням усіх правил безпеки. На пляж, до води ніхто не виходитиме, тут буде встановлено спеціальну огорожу”, — запевнили представники клубу Itaka. З 24 червня відкриється аквапарк “Одеса”, в якому можна буде кататися з водних гірок, купатися та засмагати.

Відпочити біля моря, хоч і без можливості підійти до нього близько, можна буде і в зонах поряд із популярними пляжами. На Ланжероні, де, до речі, є дерев’яний настил, ходити яким поки не заборонено, і в Лузанівці вже відкрилися літні майданчики багатьох кафе і сезонні кіоски з морозивом.

Подихати свіжим морським повітрям, не наражаючись на мінну небезпеку, можна, вирушивши на пішу або велопрогулянку “Трасою здоров’я”, яка тягнеться вздовж берегової лінії від Ланжерона до Аркадії.

Лимани замість моря

А якщо відчайдушно хочеться купатися і засмагати, можна вирушити до лиманів. Принаймні до тих, доступ на узбережжя яких ще не закрито. В Одесі це Куяльницький та Хаджибейський, знамениті, попри все, своїми цілющими грязями. На березі обох обладнані спеціальні місця для відпочинку. У першому лимані, щоправда, купатися не дуже зручно, він замілкий — глибина не більша за метр. У другому вона комфортніша.

У Затоці та Кароліно-Бугазі відпочити можна на узбережжі Дністровського лиману. Розчищених та пристосованих для відпочинку ділянок тут небагато, але відносно комфортне перебування на березі організувати не складно. У Затоці місця для відпочинку краще вибирати подалі від мосту через лиман; не факт, що недоумкуватий сусід не вирішить запустити в нього — точніше, в те, що від нього залишилося — ракети у восьмий раз.

Альтернатива Чорному морю є на інших курортах Одеської області. Наприклад, тихі села Курортне та Сергіївка мають вихід до Будацького лиману, на березі якого є невеликі піщані пляжі. Офіційної заборони на купання тут наразі не було. Це не відноситься до Лебедівки, ще одного невеликого села, яке на північному заході виходить до лиману Бурнас. Останній входить до складу Національного природного парку “Тузловські лимани”, територія якого сильно постраждала від обстрілів російських військових — відпочинок у прибережній зоні тут небезпечний і тому заборонений.

Пляжний відпочинок на Одещині у 2022 році можливий і у Вилковому. У невелике містечко під боком у Румунії, яке завдяки мережі рукотворних каналів, що з’єднують рукави Дунаю, називають українською Венецією, приїжджають в основному на екскурсії. Але зараз, коли доступ до узбережжя Чорного моря обмежений, сюди можна приїхати, щоб засмагнути та покупатися. Поки у Вилковому тихо, місцеві жителі сподіваються, що сусідство з країною НАТО захистить їх від обстрілу. Хоча за 30 км — острів Зміїний, бої на якому тут було добре чути.

На Миколаївщині відпочити поки що можна тільки на березі Тилігульського лиману, найбільш чистого на півдні України, поряд з яким знаходиться відомий курорт Коблево. Тут облаштовані пляжі, є комфортна глибина для купання і дітей, і дорослих.

Не море, але все ж

В умовах, коли доступ до Азовського моря тимчасово обмежений, а купатися в Чорному та більшості його лиманів неможливо через мінну небезпеку, гарним рішенням може стати відпочинок на міських та приміських пляжах. Щоправда, і це можливо далеко не по всій країні.

У Запоріжжі пляжний сезон поки що не відкривали. Відвідування зон відпочинку на заповідному острові Хортиця заборонили ще у квітні, а рішення щодо міських пляжів — Центрального, Правобережного та пляжу в Заводському районі — досі немає. Втім, офіційної заборони теж не має, тому багато запорожців вже загоряють і купаються. Попередньо зони відпочинку на Дніпрі відкриють до 1 липня. Наразі триває підготовка.

Аналогічна ситуація у сусідньому Дніпрі. Там старт купального сезону офіційно ще не дали, але з кожним днем на міські пляжі приходить все більше відпочиваючих. У той же час у ДСНС рекомендують поки що утриматися від відвідування водойм і нагадують, що під час воєнного стану заборонено відвідувати місця масового скупчення людей, якими вважаються і пляжі. Загроза ракетних ударів не зникла.

У Києві пляжний сезон теж поки що не відкрили. Наразі рятувальники досліджують дно прибережних акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. Але оскільки офіційно перебувати на пляжах не заборонено, люди цим користуються. Відвідування зон відпочинку поблизу водойм категорично заборонено лише на територіях Київської області, які знаходилися в окупації. Їх ще звільняють від вибухонебезпечних предметів.

А от у Черкасах усі три комунальні пляжі офіційно відкриті для відвідування. Тут встановлені дитячі та дорослі буйки для позначення безпечних місць купання, навісі, працюють рятувальні пости. Не море, але все ж таки.

Водночас, вирушити на водну прогулянку цього літа не вдасться ніде. На час військового стану заборонено пересування маломірних плавальних засобів у Чорному морі, на Дністровському та Будакському лиманах, на Дністрі та Дунаї, а також на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах.

Іншими словами, відпочинок на морі в Україні у 2022 році можливий, але у сильно урізаному вигляді. Азовські курорти тимчасово захоплені РФ, а чорноморські, хоч і залишаються підконтрольними Україні, можуть запропонувати лише відпочинок у басейнах з видом на море та можливістю подихати морським повітрям, оскільки узбережжя заміноване, а в акваторії моря дрейфують російські міни. Відпочити поблизу водойм поки що можна на деяких лиманах, але і тут не гарантована повна безпека. Найдоступнішим варіантом відпочинку на воді залишаються комунальні пляжі у містах на Дніпрі.

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