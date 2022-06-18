Отдых на море в Украине 2022 в условиях войны - прогнозы экспертов

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Традиционно в середине июня часть украинцев уже загорает на морских курортах страны, а остальные активно бронируют летний отдых. Но в этом году война нарушила все планы. Азовские курорты временно недоступны, так как находятся в оккупации, а черноморское побережье заминировано и регулярно подвергается ракетным, а ближе к границе Николаевской и Херсонской областей - и артиллерийским обстрелам, передает УНН.

Тем не менее, ставить крест на летнем сезоне-2022 не стоит. Многие курортные города и села, которые остаются под контролем Украины, предлагают доступные альтернативы: к примеру, отдых в отелях и пляжных комплексах с бассейном или на побережье лиманов.

Азовское море: курорты в оккупации

В настоящее время Украина отрезана от Азовского моря линией фронта. Самые популярные курорты региона — Кирилловка, Бердянск и Арабатская Стрелка — находятся на временно захваченных Россией территориях.

В Запорожской области курортный сезон в этом году уже точно не состоится из-за полномасштабного вторжения российских войск и оккупации более половины региона, о чем на днях заявил начальник отдела туризма областной военной администрации Евгений Коваленко.

“Для того чтобы у нас была возможность открыть базы отдыха, необходимо исключить опасность для жизни отдыхающих. А это возможно только после победы над врагом”, — уточнил он.

Коваленко также призвал украинцев, которые остались на оккупированных территориях области, воздержаться от отдыха на азовском побережье, так как это может быть опасно для жизни.

Российские солдаты вместо курортников

В популярной Кирилловке, где летом обычно на пляжах яблоку негде упасть, сейчас пусто. В конце мая, по сообщениям местных жителей, в поселок заехало несколько десятков единиц вражеской техники, а на некоторых базах отдыха и в отелях на побережье разместились российские военные.

Конечно, активных боевых действий в этом районе нет, а просочившаяся в ряде СМИ информация о “Градах” на базах отдыха далека от действительности. Но поездку на курорт из того же Запорожья вряд ли можно назвать разумной.

Полно оккупантов и в Бердянске. Там владельцев курортного бизнеса силой заставляют открываться, рассчитывая, что скоро в город хлынут отдыхающие из РФ и Беларуси. В то же время базы отдыха, владельцев которых нет на месте, являются претендентами на так называемую “национализацию”.

Подобным образом действуют оккупационные силы в Херсонской области. На предпринимателей Геническа и Арабатской стрелки, которые не хотят открывать сезон, понимая, что украинцы в этом году приехать на отдых не смогут, давят, заставляя еще и платить захватчикам дань в виде так называемых “налогов”.

О курортах Донецкой области — Урзуф, Белосарайскую косу, Мелекино и Юрьевку, которые в первую очередь имели спрос у ценителей спокойного бюджетного отдыха на берегу Азовского моря, в первую очередь среди жителей Мариуполя, вообще не идет речь. На сегодня этот регион — самая горячая точка страны, где ведутся ожесточенные бои и свирепствуют оккупанты.

Черное море: осторожно, мины!

Ситуация на побережье Черного моря в Украине, конечно, не такая печальная, как на Азовском, а и там курортный сезон под угрозой.

Херсонская область оккупирована, то есть ее черноморские курорты, вместе с такими популярными локациями, как Железный Порт и Лазурное, для украинских отдыхающих пока что недоступны. Более того, тамошнее побережье опасно даже для местных, оставшихся на оккупированных территориях. Так недавно, на пляже в Лазурном несколько человек подорвались на мине.

Одесская и Николаевская области остаются подконтрольными Украине, но продолжают находиться под угрозой вторжения со стороны РФ и фактически ежедневно обстреливаются.

Главная угроза полноценному курортному сезону в этих регионах сегодня — мины. По словам представителя оперативного командования “Південь” Владислава Назарова, черноморское побережье этим летом — не место отдыха, а потенциальный рубеж обороны. Пляжи в Одесской и Николаевской области заминировали еще в феврале, чтобы помешать высадке вражеского морского десанта.

К тому же в самом море полно мин, которые установили российские военные. “(Есть) Мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбрасывали. Они не знают, где они, и мы не знаем, где их может прибить к берегу”, — говорит спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отмечает, что несколько раз после штормов мины выносило к одесским пляжам; последний раз опасная находка появилась у берега популярной зоны отдыха, где обычно бывает многолюдно. В целях безопасности местные власти запретили проход на пляжи Одессы еще в мае. Хотя 18 июня появилась информация от главы МВД Дениса Монастырского, что руководство города все-таки хочет открыть пляжный сезон и сейчас занимается отбором безопасных для купания участков побережья.

Аналогичная ситуация наблюдается на других курортах области. В Затоке пляжи огорожены колючей проволокой, установлены таблички “Мины”. Местные рассказывают, что несколько человек, пренебрегавших запретом, уже подорвались. Кроме того, поселок неоднократно подвергался ракетным обстрелам — железнодорожный мост через Днестровский лиман россияне атаковали аж семь раз, в результате чего “высокоточные” вражеские ракеты разрушили и несколько баз отдыха на побережье.

Нет допуска на пляжи и в соседний Грибовке. В минувшие выходные мужчина, решивший купаться в море, несмотря на запрет, погиб в воде в результате взрыва мины.

На территории менее известных одесских курортных поселках, например, Рассейки побережье также заминировано. И предупредительными табличками здесь не ограничились. “Запрет прогулок по пляжам действует давно, но кое-кого это не останавливает. Поэтому действовать пришлось кардинально: все мостики, которые ведут к пляжам, разобрали, доступ к побережью полностью ограничен”, — говорит глава Лиманской общины Василий Резниченко.

Оптимизм vs реальность

Получится ли отдохнуть в Николаевской области, которую враг обстреливает едва не ежедневно, тоже пока не ясно. Глава областной военной администрации Виталий Ким, известный своим оптимизмом, еще в мае заявил, что курортный сезон в регионе точно будет. “У нас в области есть много баз и точек отдыха, которые в гораздо более безопасных местах, чем Николаев. Есть много баз с бассейнами, которые тоже должны работать, — подчеркнул Ким — Курортный сезон в назад или в другом виде будет”.

Сами владельцы курортного бизнеса в регионе говорят, что очень хотят, но пока не представляют, как работать в условиях летающих над головой снарядов. Но даже там, где относительно тихо, например, в Коблево, организовать полноценный пляжный сезон все равно невозможно. Причина та же: побережье заминировано, пляжи закрыты.

В некоторых местах региона запретили посещать пляжи и зоны отдыха не только на берегу Черного моря, но и со стороны Днепро-Бугского и Березанского лиманов. В частности, такое решение действует на территории Очакова, который регулярно подвергается артиллерийским обстрелам, а также Черноморки и соседних сел.

Курортный сезон в сокращенном формате

Несмотря на все ограничения, в Одесской области сезон все же начался — хоть и в ином, урезанном виде. В Южной Пальмире можно снять номер в отеле с внутренним бассейном, в том числе с видом на море. Постепенно начинают работу развлекательные комплексы на побережье — также с бассейнами. “Мы будем работать с соблюдением всех правил безопасности. На пляж, к воде никто выходить не будет, здесь будет установлено специальное ограждение”, — уверили представители клуба Itaka. С 24 июня откроется аквапарк “Одесса”, в котором можно будет кататься с водных горок, купаться и загорать.

Отдохнуть у моря, хоть и без возможности подойти к нему близко, можно будет и в зонах рядом с популярными пляжами. На Ланжероне, где, к слову, есть деревянный настил, ходить по которому пока не запрещено, и в Лузановке уже открылись летние площадки многих кафе и сезонные киоски с мороженым.

Подышать свежим морским воздухом, не подвергаясь минной опасности, можно, отправившись на пешую или велопрогулку по “Трассе здоровья”, которая тянется вдоль береговой линии от Ланжерона до Аркадии.

Лиманы вместо моря

Если отчаянно хочется купаться и загорать, можно отправиться к лиманам. По крайней мере к тем, доступ на побережье которых пока еще не закрыт. В Одессе это Куяльницкий и Хаджибейский, знаменитые, среди прочего, своими целебными грязями. На берегу обоих оборудованы специальные места для отдыха. В первом, правда, купаться не очень удобно, он мелкий — глубина не больше метра. Во втором она более комфортная.

В Затоке и Каролино-Бугазе отдохнуть можно на побережье Днестровского лимана. Расчищенных и приспособленных для отдыха участков здесь немного, но относительно комфортное пребывание на берегу организовать несложно. В Затоке при этом места для отдыха стоит выбирать подальше от моста через лиман; не факт, что полоумный сосед не решит запустить в него — точнее, то, что от него осталось, — ракеты в восьмой раз.

Альтернатива Черному морю есть и на других курортах Одесской области. К примеру, тихие села Курортное и Сергеевка имеют выход к Будакскому лиману, на берегу которого есть небольшие песчаные пляжи. Официального запрета на купание здесь пока не было, чего не скажешь о Лебедевке, еще одном небольшом селе, которое северо-западным краем обращено к лиману Бурнас. Он входит в состав Национального природного парка “Тузловские лиманы”, территория которого сильно пострадала от обстрелов российских военных — отдых в прибрежной зоне здесь небезопасен и потому запрещен.

Пляжный отдых в Одесской области в 2022 году возможен и в Вилково. В небольшой городок под боком у Румынии, который из-за пронизывающей его сети рукотворных каналов, соединяющих рукава Дуная, называют украинской Венецией, приезжают в основном ради экскурсий. Но сейчас, когда доступ к побережью Черного моря ограничен, сюда можно приехать, в том числе, чтобы позагорать и искупаться. Пока в Вилково тихо, местные жители надеются, что соседство со страной НАТО обезопасит их от обстрелов. Хотя в 30 км — остров Змеиный, бои на котором тут было хорошо слышно.

В Николаевской области отдохнуть пока можно только на берегу Тилигульского лимана, самого чистого на юге Украины, рядом с которым находится известный курорт Коблево. Тут есть оборудованные пляжи, глубина комфортна для купания и детей, и взрослых.

Не море, но все же

В текущих условиях, когда доступ к Азовскому морю временно ограничен, а купаться в Черном море и большинстве его лиманов невозможно ввиду минной опасности, выходом может стать отдых на городских и загородных пляжах. Правда, и он возможен далеко не везде.

В Запорожье пляжный сезон пока не открывали. Посещение зон отдыха на заповедном острове Хортица запретили еще в апреле, а решения по городским пляжам — Центральному, Правобережному и пляже в Заводском районе — до сих пор нет. Впрочем, официального запрета тоже, поэтому многие запорожцы уже вовсю загорают и купаются. Предварительно, зоны отдыха на Днепре откроют к 1 июля. Сейчас идет подготовка.

Аналогичная ситуация в соседнем Днепре. Там старт купальному сезону официально еще не дали, но с каждым днем на городские пляжи приходит все больше отдыхающих. В то же время в ГСЧС рекомендуют пока воздержаться от посещения водоемов и напоминают, что во время военного положения запрещено посещать места массового скопления людей, которыми считаются и пляжи. Угроза ракетных ударов никуда не исчезла.

В Киеве пляжный сезон тоже пока не открыли. В настоящее время спасатели исследуют дно прибрежных акваторий на наличие взрывоопасных предметов. Но так как официально находиться на пляжах не запрещено, люди этим пользуются. Посещение зон отдыха вблизи водоемов категорически запрещено только на территориях Киевской области, которые находились в оккупации. Их все еще очищают от взрывоопасных предметов.

А вот в Черкассах все три коммунальных пляжа официально открыли для посещения. Тут установлены детские и взрослые буйки для обозначения безопасных мест купания, навесы, работают спасательные посты. Не море, но все же.

Вместе с тем, отправиться на водную прогулку этим летом не получится нигде. На время военного положения запрещено передвижение маломерных плавательных средств в Черном море, на Днестровском и Будакском лиманах, на Днестре и Дунае, а также на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах.

Иными словами, отдых на море в Украине в 2022 году возможен, но в сильно урезанном виде. Азовские курорты временно захвачены РФ, а черноморские хотя и остаются подконтрольными Украине, могут предложить лишь отдых в бассейнах с видом на море и возможностью подышать морским воздухом, поскольку побережье заминировано, а в акватории моря дрейфуют российские мины. Отдохнуть вблизи водоемов пока еще можно на некоторых лиманах, но и здесь не гарантирована полная безопасность. Самым доступным вариантом отдыха на воде остаются коммунальные пляжи в городах на Днепре.

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