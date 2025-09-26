Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 8366 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13926 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19504 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26496 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32118 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27261 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39183 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35439 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67770 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42954 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26502 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32124 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32748 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

Пропагандист, кінорежисер і телеведучий тігран кеосаян помер. Він перебував у комі 8 місяців, повідомила його дружина маргарита симоньян.

Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі

У росії помер відомий пропагандист, кінорежисер і телеведучий тігран кеосаян - він знаходився у комі 8 місяців. Про це повідомила його дружина, пропагандистка і голова russia today маргарита симоньян, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні родині. Дякую всім, дякую

- написала симоньян у соцмережах.

Довідка

тигран кеосаян впав в кому у січні 2025 року після клінічної смерті через проблеми з серцем. Його дружина, маргарита симоньян, заявила, що в нього давно були проблеми з серцем.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у маргарити симоньян діагностували серйозне захворювання, що потребує операції. За інформацією джерел, йдеться про рак.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу