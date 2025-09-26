Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі
Київ • УНН
Пропагандист, кінорежисер і телеведучий тігран кеосаян помер. Він перебував у комі 8 місяців, повідомила його дружина маргарита симоньян.
Деталі
Сьогодні вночі тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні родині. Дякую всім, дякую
Довідка
тигран кеосаян впав в кому у січні 2025 року після клінічної смерті через проблеми з серцем. Його дружина, маргарита симоньян, заявила, що в нього давно були проблеми з серцем.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у маргарити симоньян діагностували серйозне захворювання, що потребує операції. За інформацією джерел, йдеться про рак.