Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме

В россии умер известный пропагандист, кинорежиссер и телеведущий тигран кеосаян - он находился в коме 8 месяцев. Об этом сообщила его жена, пропагандистка и глава russia today маргарита симоньян, передает УНН.

Сегодня ночью тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо