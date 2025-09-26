Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме
Киев • УНН
В россии умер известный пропагандист, кинорежиссер и телеведущий тигран кеосаян - он находился в коме 8 месяцев. Об этом сообщила его жена, пропагандистка и глава russia today маргарита симоньян, передает УНН.
Подробности
Сегодня ночью тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо
Справка
тигран кеосаян впал в кому в январе 2025 года после клинической смерти из-за проблем с сердцем. Его жена, маргарита симоньян, заявила, что у него давно были проблемы с сердцем.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что у маргариты симоньян диагностировали серьезное заболевание, требующее операции. По информации источников, речь идет о раке.