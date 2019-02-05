Видобуток токсичного піску може призвести до катастрофічних наслідків екосистеми Кримського півострову

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Видобуток токсичного піску із хвостосховищ поблизу м. Керч є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства, що може спричинити екологічну катастрофу в Керченській протоці та Чорному морі. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, передає УНН.