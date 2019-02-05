Видобуток токсичного піску може призвести до катастрофічних наслідків екосистеми Кримського півострову
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Видобуток токсичного піску із хвостосховищ поблизу м. Керч є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства, що може спричинити екологічну катастрофу в Керченській протоці та Чорному морі. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, передає УНН.
"Україна продовжує відстежувати наслідки широкомасштабного видобутку піску в районі Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат", що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться у повідомленні.
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Хвостосховища (спеціальні споруди для безпечного зберігання токсичних речових), призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 р. по 1994 р, однак наразі, попри великі загрози для життя і здоров’я людей, використовуються окупаційною владою Російської Федерації.
У відомстві додали, що за інформацією з відкритих джерел у хвостосховищах кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) в 500 разів, сурми - у 3 рази, ванадію - у 3,5 рази, хрому - у 1420 разів.
"Станом на кінець 2018 року видобуток токсичного піску на тимчасово окупованій території АР Крим продовжується. За даними дистанційного зондування землі спостерігається значне розширення ділянок на яких окупаційна влада здійснює видобуток токсичного піску", - додали у відомстві.
Окупаційна влада намагається приховати факти видобутку токсичного піску, прикриваючись роботами по запобіганню підтоплення житлових будівель у населеному пункті Приозерне, що знаходиться поблизу Керчі.
"За наявною інформацією роботи з видобутку токсичного піску проходять в безпосередній близькості до обвідного каналу, що з’єднує водойми поблизу Керчі з Чорним морем. При потраплянні небезпечних речовин в цей канал, виникає небезпека потрапляння тих же речовин у Чорне море та Керченську протоку", - зазначають у МінТОТ.
Нагадаємо, Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря до Керченської протоки.