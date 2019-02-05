Добыча токсического песка может привести к катастрофическим последствиям экосистемы Крымского полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Добыча токсического песка из хвостохранилищ вблизи г. Керчь является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства, может повлечь экологическую катастрофу в Керченском проливе и Черном море. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, передает УНН.
"Украина продолжает отслеживать последствия широкомасштабной добычи песка в районе Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия" Камыш-Бурунский железорудный комбинат ", находящегося на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.
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Хвостохранилища (специальные сооружения для безопасного хранения токсичных веществ), предназначались для сбора ядовитых отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината и действовали с 1968 по 1994 г., однако пока, несмотря на большие угрозы для жизни и здоровья людей, используются оккупационными властями Российской Федерации.
В ведомстве добавили, что по информации из открытых источников в хвостохранилищах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз, сурьмы - в 3 раза, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз.
"По состоянию на конец 2018 добыча токсического песка на временно оккупированной территории АР Крым продолжается. По данным дистанционного зондирования земли наблюдается значительное расширение участков, на которых оккупационная власть осуществляет добычу токсического песка", - добавили в ведомстве.
Оккупационные власти пытаются скрыть факты добычи токсического песка, прикрываясь работами по предотвращению подтопления жилых зданий в населенном пункте Приозерное, что находится близ Керчи.
"По имеющейся информации работы по добыче токсического песка проходят в непосредственной близости от обводного канала, соединяющего водоемы вблизи Керчи с Черным морем. При попадании опасных веществ в этот канал, возникает опасность попадания тех же веществ в Черное море и Керченский пролив", - отмечают в МинВОТ.
Напомним, Керченский мост могут разрушить подводные течения и движения льда из Азовского моря в Керченский пролив.