У ВМС припускають, що льодохід може зруйнувати Керченський міст

“Я сім років там прослужив, знаю що таке Азов, і що таке Чорне море. Течія з Азова дуже серйозна. Вони зараз перекрили і зробили дифузор під мостом, йде підмив опор. Землетруси в Керчі — щороку, по 4-5 балів. Це все впливає на стержні”, — сказав Воронченко.

За його словами при низьких температурах Азовське море замерзає, в результаті чого потім лід переміщується в Керченську протоку.

“За сім років так було двічі, коли тороси йшли. Таким чином вони цей міст знесуть. Потік льоду, тороси, все це йде в дифузор. Уявляєте, що буде? За розвідданими, у них було не стикування мосту, коли почали співставляти опори — вони або осіли, або були неправильно розраховані. Цьому мосту буде “кришка”, — зазначив командувач військово-морських сил України.

Нагадаємо, космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського мосту.