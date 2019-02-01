У ВМС припускають, що льодохід може зруйнувати Керченський міст

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря до Керченської протоки. Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає УНН.

“Я сім років там прослужив, знаю що таке Азов, і що таке Чорне море. Течія з Азова дуже серйозна. Вони зараз перекрили і зробили дифузор під мостом, йде підмив опор. Землетруси в Керчі — щороку, по 4-5 балів. Це все впливає на стержні”, — сказав Воронченко.

За його словами при низьких температурах Азовське море замерзає, в результаті чого потім лід переміщується в Керченську протоку.

“За сім років так було двічі, коли тороси йшли. Таким чином вони цей міст знесуть. Потік льоду, тороси, все це йде в дифузор. Уявляєте, що буде? За розвідданими, у них було не стикування мосту, коли почали співставляти опори — вони або осіли, або були неправильно розраховані. Цьому мосту буде “кришка”, — зазначив командувач військово-морських сил України.

Нагадаємо, космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського мосту.

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