В ВМС предполагают, что ледоход может разрушить Керченский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Керченский мост могут разрушить подводные течения и движения льда из Азовского моря в Керченский пролив. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает УНН.
"Я семь лет там прослужил, знаю что такое Азов, и что такое Черное море. Течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - ежегодно, по 4-5 баллов. Это все влияет на стержни", - сказал Воронченко.
По его словам, при низких температурах Азовское море замерзает, в результате чего потом лед перемещается в Керченский пролив.
"За семь лет так было дважды, когда торосы шли. Таким образом они этот мост снесут. Поток льда, торосы, все это идет в диффузор. Представляете, что будет? По разведданным, в них була не состыковка моста, когда начали сопоставлять опоры - они либо осели, или были неправильно рассчитаны. Этому мосту будет "крышка", - отметил командующий военно-морских сил Украины.
Напомним, космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста.