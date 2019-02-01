В ВМС предполагают, что ледоход может разрушить Керченский мост

"Я семь лет там прослужил, знаю что такое Азов, и что такое Черное море. Течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - ежегодно, по 4-5 баллов. Это все влияет на стержни", - сказал Воронченко.

По его словам, при низких температурах Азовское море замерзает, в результате чего потом лед перемещается в Керченский пролив.

"За семь лет так было дважды, когда торосы шли. Таким образом они этот мост снесут. Поток льда, торосы, все это идет в диффузор. Представляете, что будет? По разведданным, в них була не состыковка моста, когда начали сопоставлять опоры - они либо осели, или были неправильно рассчитаны. Этому мосту будет "крышка", - отметил командующий военно-морских сил Украины.

Напомним, космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста.