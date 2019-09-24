Відміна пайової участі покращить позицію Україну у рейтингу Doing Business - Парцхаладзе

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Відміна пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, яка почне діяти з 2021 року, може позитивно позначитися на позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за показником “Отримання дозволів на будівництво”. Таку думку висловив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.