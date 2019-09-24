Відміна пайової участі покращить позицію Україну у рейтингу Doing Business - Парцхаладзе
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Відміна пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, яка почне діяти з 2021 року, може позитивно позначитися на позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за показником “Отримання дозволів на будівництво”. Таку думку висловив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“Довгий час саме пайова участь тягнула нас вниз. Адже у нас дуже круті показники і процедура отримання дозволів на будівництво. В останньому рейтингу ми 30-ті. Сподіваюся, що завдяки цим змінам ми зможемо потрапити у ТОП-10 за будівельним показником”, — додав Парцхаладзе.
Він наголосив, що зростання країни на 1 пункт в загальному рейтингу Doing Business дає можливість додатково залучати країні близько 600 млн доларів інвестицій щороку.
Також він додав, що дуже часто кошти спецфонду, що формується зі сплати пайової участі витрачаються не за призначенням, тобто не на капітальний ремонт та будівництво об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а на поточний ремонт цих об’єктів.
Також, Парцхаладзе зауважив, що в першу чергу саме місцева влада має контролювати питання розвитку соціальної інфраструктури.
Як повідомляв УНН, Голова правління - президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, вважає, що скасування пайового внеску — позитивно для будівельного бізнесу.
“Для будь-якої компанії, діяльність якої спрямована на отримання прибутку, є вигідним скасування чергового платежу. І забудовники — не виняток. Більше того — не виняток і іноземні інвестори. Приходячи працювати в Україну, бізнес має отримувати ділянку із мережами без усіляких навантажень. Аби залишалось тільки створювати робочі місця і вкладати кошти. Тож у перспективі скасування пайових внесків сприятиме приходу іноземних інвесторів та покращить інвестиційний клімат в Україні”, - зазначив Ігор Кушнір.
В цей же час, нагальним залишається питання будівництва нової інфраструктури — шкіл, дитячих садків, лікарень тощо. За словами Ігоря Кушніра, над створенням таких об’єктів мають працювати органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон № 1059 про стимулювання інвестиційної діяльності, у рамках якого скасовується сплата забудовниками обов’язкового пайового внеску. На думку Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, такий крок сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.
Відповідно до ухваленого закону, з 2020 по 2021 роки діятиме перехідний період, на який розмір пайового внеску становитиме 2% для житлових об’єктів, 4% для нежитлових та 0% для промислових і соціально значущих об’єктів.