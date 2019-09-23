Кушнір: скасування пайових внесків покращить інвестиційний клімат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Скасування пайових внесків для забудовників сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні. Таку думку висловив голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, повідомляє УНН.
"До прийняття відповідного закону пайові внески на розвиток інфраструктури населеного пункту були обов’язковим платежем для кожного забудовника. Компанії мали сплачувати 4% від загальної кошторисної вартості будівництва для житла та для нежитлової забудови.
Скасування пайового внеску – це, однозначно, позитив з точки зору будівельного бізнесу. Для будь-якої компанії, діяльність якої спрямована на отримання прибутку, є вигідним скасування чергового платежу. І забудовники – не виняток. Більше того – не виняток і іноземні інвестори. Приходячи працювати в Україну, бізнес має отримувати ділянку із мережами без усіляких навантажень. Аби залишалось тільки створювати робочі місця і вкладати кошти. Тож у перспективі скасування пайових внесків сприятиме приходу іноземних інвесторів та покращить інвестиційний клімат в Україні", – зазначив Ігор Кушнір.
Водночас, нагальним залишається питання будівництва нової інфраструктури – шкіл, дитячих садків, лікарень тощо. За словами Ігоря Кушніра, над створенням таких об’єктів мають працювати органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон №1059 про стимулювання інвестиційної діяльності, у межах якого скасовується сплата забудовниками обов’язкового пайового внеску. На думку голови правління – президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, такий крок сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.
Відповідно до ухваленого закону, з 2020 по 2021 рік діятиме перехідний період, на який розмір пайового внеску становитиме 2% для житлових об’єктів, 4% для нежитлових та 0% для промислових і соціально значущих об’єктів.