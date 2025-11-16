Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки

У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причиною запровадження обмежень є наслідки нещодавніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 - обсягом від 1 до 4 черг;

Графіки обмеження потужностей:

з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

Водночас час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, попередили в Укренерго. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках відповідних обленерго.

