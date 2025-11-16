Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
Київ • УНН
17 листопада в Україні запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Графіки погодинних відключень та обмеження потужностей для промисловості діятимуть з 00:00 до 23:59.
У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
Причиною запровадження обмежень є наслідки нещодавніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 - обсягом від 1 до 4 черг;
Графіки обмеження потужностей:
- з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.
Водночас час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, попередили в Укренерго. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках відповідних обленерго.
Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго15.11.25, 14:20 • 4518 переглядiв