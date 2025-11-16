$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16:59 • 15218 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16:36 • 17069 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40402 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 25001 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 34533 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 47761 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45074 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42111 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53117 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Графіки відключень електроенергії
Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку16 листопада, 11:08 • 5590 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 16 листопада, 11:46 • 17544 перегляди
Ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по дитячому майданчику в ХарковіVideo16 листопада, 12:33 • 11845 перегляди
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілуPhoto15:21 • 4280 перегляди
Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд17:20 • 3796 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40412 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 48055 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97828 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 85070 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 57490 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 27722 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97828 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 36411 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 52135 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 43927 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки

Київ • УНН

 • 15228 перегляди

17 листопада в Україні запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Графіки погодинних відключень та обмеження потужностей для промисловості діятимуть з 00:00 до 23:59.

Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки

У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причиною запровадження обмежень є наслідки нещодавніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 23:59 - обсягом від 1 до 4 черг;

    Графіки обмеження потужностей:

    • з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

      Водночас час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, попередили в Укренерго. Українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках відповідних обленерго.

      Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго15.11.25, 14:20 • 4518 переглядiв

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна