Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Киев • УНН
17 ноября в Украине введут ограничения потребления электроэнергии из-за последствий ракетно-дроновых атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощностей для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Причиной введения ограничений являются последствия недавних массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 - объемом от 1 до 4 очередей;
Графики ограничения мощностей:
- с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.
В то же время время и объем применения ограничений могут измениться, предупредили в Укрэнерго. Украинцев призвали следить за информацией на официальных страницах соответствующих облэнерго.
Часть Черниговщины без света: российский обстрел повредил энергообъект в Нежинском районе - облэнерго15.11.25, 14:20 • 4426 просмотров