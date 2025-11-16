Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики

В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причиной введения ограничений являются последствия недавних массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 - объемом от 1 до 4 очередей;

Графики ограничения мощностей:

с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

В то же время время и объем применения ограничений могут измениться, предупредили в Укрэнерго. Украинцев призвали следить за информацией на официальных страницах соответствующих облэнерго.

