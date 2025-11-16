$42.060.00
16:59
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики

Киев • УНН

 • 7702 просмотра

17 ноября в Украине введут ограничения потребления электроэнергии из-за последствий ракетно-дроновых атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощностей для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.

Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики

В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причиной введения ограничений являются последствия недавних массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 - объемом от 1 до 4 очередей;

    Графики ограничения мощностей:

    • с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

      В то же время время и объем применения ограничений могут измениться, предупредили в Укрэнерго. Украинцев призвали следить за информацией на официальных страницах соответствующих облэнерго.

      Часть Черниговщины без света: российский обстрел повредил энергообъект в Нежинском районе - облэнерго15.11.25, 14:20 • 4426 просмотров

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономика
