Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів круглий стіл з делегацією США щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Обговорено виклики для енергетики, напрями роботи уряду та нову фінансову допомогу від США.
За участі прем’єр-міністра України й делегації США відбувся круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, та наголосив, що для України стан енергетики — це один з найбільших викликів після безпеки та оборони, передає УНН.
Сьогодні провели круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону за участі делегації США на чолі із заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером. Були присутні міністр енергетики, в.о міністра інфраструктури, заступник керівника Офісу президента, керівники енергокомпаній та голови ОВА
Шмигаль зазначив, що стан енергетики — це один з найбільших викликів для України після безпеки та оборони.
Стан енергетики — це один з найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни росія атакує наші енергетичні обʼєкти. З перших днів війни росія атакує наші енергетичні обʼєкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Зараз Україна робить все можливе, аби компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими
Він акцентував на трьох ключових напрямах, за якими Уряд і місцева влада зараз працюють:
- Відновлення та ремонти всього, що підлягає відбудові;
- Будівництво системи децентралізованої генерації. Плануємо створення сотні малих об’єктів генерації, які будуть менш вразливими для російського терору;
- Акумулювання допомоги від міжнародних партнерів.
Окремо проговорили наші потреби. На жаль, вони значні. Після останніх ворожих атак потрібно в рази збільшити інтенсивність допомоги. Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги у 500 млн доларів на додачу до 324 млн доларів озвучених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України
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Доповнення
У середу, 4 вересня, народний депутат Ярослав Желєзняк розповів, що на Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень.
Окрім того, про проблеми на Південноукраїнській атомній електростанції раніше розповідав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
В НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не було жодних аварій, які могли завадити роботі енергоблока. У відомсті наголошують, що також подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.