Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль

ukenru
10:16 • 30088 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 62373 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 126134 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 169874 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 244706 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161463 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139353 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127834 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 189373 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77318 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 106918 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 110938 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 45919 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 81390 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 57294 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 110952 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 244718 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 189378 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 220620 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 551606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 8519 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 14824 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 21803 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33674 перегляди
Актуальне
Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль

Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль

Київ • УНН

 • 103443 перегляди

Прем'єр-міністр України провів круглий стіл з делегацією США щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Обговорено виклики для енергетики, напрями роботи уряду та нову фінансову допомогу від США.

За участі прем’єр-міністра України й делегації США відбувся круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, та наголосив, що для України стан енергетики — це один з найбільших викликів після безпеки та оборони, передає УНН.

Сьогодні провели круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону за участі делегації США на чолі із заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером. Були присутні міністр енергетики, в.о міністра інфраструктури, заступник керівника Офісу президента, керівники енергокомпаній та голови ОВА

- написав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що стан енергетики — це один з найбільших викликів для України після безпеки та оборони.

Стан енергетики — це один з найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни росія атакує наші енергетичні обʼєкти. З перших днів війни росія атакує наші енергетичні обʼєкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Зараз Україна робить все можливе, аби компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими

- підкреслив Шмигаль.

Він акцентував на трьох ключових напрямах, за якими Уряд і місцева влада зараз працюють:

  • Відновлення та ремонти всього, що підлягає відбудові;
  • Будівництво системи децентралізованої генерації. Плануємо створення сотні малих об’єктів генерації, які будуть менш вразливими для російського терору;
  • Акумулювання допомоги від міжнародних партнерів.

Окремо проговорили наші потреби. На жаль, вони значні. Після останніх ворожих атак потрібно в рази збільшити інтенсивність допомоги. Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги у 500 млн доларів на додачу до 324 млн доларів озвучених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України

- повідомив Шмигаль.

Не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго": Кудрицький прокоментував своє звільнення03.09.24, 17:21 • 36596 переглядiв

Доповнення

У середу, 4 вересня, народний депутат Ярослав Желєзняк розповів, що на Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень.

Окрім того, про проблеми на Південноукраїнській атомній електростанції раніше розповідав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не було жодних аварій, які могли завадити роботі енергоблока. У відомсті наголошують, що також подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86