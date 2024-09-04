В "Енергоатомі" спростували інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
Київ • УНН
НАЕК "Енергоатом" заперечує інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС. Зниження потужності енергоблоку пов'язане з виявленим зауваженням та складними перехідними режимами через ворожі обстріли інфраструктури.
В НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не було жодних аварій, які могли завадити роботі енергоблока. У відомсті наголошують, що також подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. Про це пише УНН з посланням на заяву "Енергоатому".
Деталі
Так в компанії заперечили інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС.
В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності відповідно до регламенту через наявність зауваження
В "Енергоатомі"наголошують, що зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.
Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі
Енергетики закликали, що довіряти варто лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо
У середу, 4 вересня, народний депутат Ярослав Желєзняк розповів, що на Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень.
Окрім того, про проблеми на Південноукраїнській атомній електростанції раніше розповідав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.