В «Энергоатоме» опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

В НАЭК «Энергоатом» заявили, что на Южноукраинской АЭС не было никаких аварий, которые могли помешать работе энергоблока. В ведомстве отмечают, что также событие не связано с проведением ремонтной кампании. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление «Энергоатома».

Детали

Так в компании опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС.

В работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, после чего он был разгружен на 33% от номинальной мощности в соответствии с регламентом из-за наличия замечания - объяснили энергетики.

В «Энергоатоме» отмечают, что замечание будет устранено после того, как специалисты Укрэнерго восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии.

Это событие не связано с проведением ремонтной кампании. Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети - подчеркивают в компании.

Энергетики призвали, что доверять стоит только официальным источникам информации.

Напомним,

В среду, 4 сентября, народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что на Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя энергоблок на 600 МВт, из-за чего Укрэнерго ввело две дополнительные очереди отключений.

Кроме того, о проблемах на Южноукраинской атомной электростанции ранее рассказывал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.