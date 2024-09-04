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На Південноукраїнській АЕС проблеми: енергоблок на 600 МВт знизив видачу - нардеп

На Південноукраїнській АЕС проблеми: енергоблок на 600 МВт знизив видачу - нардеп

Київ • УНН

 • 47255 перегляди

На Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, що призвело до додаткових відключень. Нардеп Ярослав Желєзняк повідомив, що блок, ймовірно, піде в ремонт наступного тижня.

На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН

У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт

- написав Железняк.

Він також вказав, що до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. "Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки…", - додав нардеп.

Про проблеми на Південноукраїнській атомній електростанції  раніше розповідав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС,

Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу", - повідомив Харченко.

Киянам потрібно готуватись до складної зими у будь-якому сценарії — Харченко03.09.24, 14:43 • 37284 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Економіка

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