На Південноукраїнській АЕС проблеми: енергоблок на 600 МВт знизив видачу - нардеп
Київ • УНН
На Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, що призвело до додаткових відключень. Нардеп Ярослав Желєзняк повідомив, що блок, ймовірно, піде в ремонт наступного тижня.
На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт
Він також вказав, що до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. "Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки…", - додав нардеп.
Про проблеми на Південноукраїнській атомній електростанції раніше розповідав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС,
Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу", - повідомив Харченко.
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