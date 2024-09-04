На Південноукраїнській АЕС проблеми: енергоблок на 600 МВт знизив видачу - нардеп

На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що Укренерго ввело дві додаткові черги відключень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт