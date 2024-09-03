Киянам потрібно готуватись до складної зими у будь-якому сценарії — Харченко
Київ • УНН
Київ потребує постійної потужності 1 ГВт і має від'ємний енергобаланс. Директор Центру досліджень енергетики радить киянам готуватися до складної зими за будь-якого сценарію.
Київ залишається найбільш вразливим містом з огляду на енергетичну ситуацію, оскільки є великим споживачем з від’ємним енергетичним балансом і потребує постійної потужності в 1 ГВт. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.
Найбільш слабке місто — це Київ, він природньо величезний споживач, з дуже відʼємним енергетичним балансом, який потребує маєте 1 ГВт потужності постійно. На жаль, столиця є дуже вразливою і киянам потрібно готуватись до складної зими у будь-якому сценарії
Нагадаємо
По областях обленерго повідомляють про ще більше посилення графіків відключень електроенергії - з двома чергами з 14 години до 16 години замість анонсованої раніше однієї черги і з трьома чергами відключень замість двох з 18:00 до 22:00.
Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30.08.24, 10:24 • 31243 перегляди