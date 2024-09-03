Графіки відключень світла посилили втретє за добу: що передбачається
Київ • УНН
Обленерго по областях повідомляють про збільшення кількості черг відключень електроенергії. З 14:00 до 16:00 діятимуть дві черги замість однієї, а з 18:00 до 22:00 - три черги замість двох.
По областях обленерго повідомляють про ще більше посилення графіків відключень електроенергії - з двома чергами з 14 години до 16 години замість анонсованої раніше однієї черги і з трьома чергами відключень замість двох з 18:00 до 22:00, пише УНН.
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Зокрема, Волиньобленерго повідомило, що НЕК "Укренерго" дала команду про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії і введено додаткові години відключень у графік, згідно з яким дві черги відключень тепер діятимуть і з 14:00 до 16:00,
"Сьогоднішній день зовсім не радує. На жаль, знову маємо зміни у графіку погодинних відключень (ГПВ) на сьогодні, 3 вересня. (...) 14:00-16:00 – дві черги замість однієї; 16:00-18:00 – дві черги, як і попереджали раніше; 18:00-22:00 – три черги замість двох: 22:00-24:00 – дві черги, як і попереджали раніше", - вказали в Чернігівобленерго, не виключивши, що зміни іще будуть.
Про змінені графіки відключень повідомляли і в інших областях, зокрема, Черкаській, Миколаївській, Сумській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській.
Споживання електрики залишається високим через спеку, графіки відключень знову посилили03.09.24, 11:43 • 15095 переглядiв