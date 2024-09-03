Споживання електрики залишається високим через спеку, графіки відключень знову посилили

Споживання електроенергії залишається високим через збереження спеки у східних та південних областях. Графіки відключень будуть діяти протягом всієї доби. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 545 населених пунктів. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Споживання, як вказано, залишається високим через утримання спеки у східних та південних областях. Учора, 2 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей же час вчора, 2 вересня.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня – сьогодні в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання", - ідеться у повідомленні.

Тим часом в обленерго по областях повідомляють, що графіки відключень змінено на сьогодні уже вдруге і збільшено обсяги обмеження із збереженням двох черг відключень до 14 години, у порівнянні з анонсованою раніше однією чергою з 12 години до 14:00.

Імпорт та експорт

Імпорт - протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 256 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 905 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Вчора увечері дією захисту була відключена одна з ліній, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього надійність живлення ЗАЕС – знижена. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути, за умов належної безпекової ситуації.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині.