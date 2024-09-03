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Споживання електрики залишається високим через спеку, графіки відключень знову посилили

Споживання електрики залишається високим через спеку, графіки відключень знову посилили

Київ • УНН

 • 15095 перегляди

Споживання електроенергії залишається високим через спеку на сході та півдні України. 545 населених пунктів знеструмлені через бойові дії, діють графіки відключень протягом доби.

Споживання електроенергії залишається високим через збереження спеки у східних та південних областях. Графіки відключень будуть діяти протягом всієї доби. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 545 населених пунктів. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Споживання, як вказано, залишається високим через утримання спеки у східних та південних областях. Учора, 2 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей же час вчора, 2 вересня.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня – сьогодні в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання", - ідеться у повідомленні.

Тим часом в обленерго по областях повідомляють, що графіки відключень змінено на сьогодні уже вдруге і збільшено обсяги обмеження із збереженням двох черг відключень до 14 години, у порівнянні з анонсованою раніше однією чергою з 12 години до 14:00.

Імпорт та експорт

Імпорт - протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 256 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 905 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Вчора увечері дією захисту була відключена одна з ліній, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього надійність живлення ЗАЕС – знижена. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути, за умов належної безпекової ситуації.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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