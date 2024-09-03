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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества остается высоким из-за жары, графики отключений снова ужесточили

Потребление электричества остается высоким из-за жары, графики отключений снова ужесточили

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 08:43  •  9832 просмотра

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Потребление электроэнергии остается высоким из-за жары на востоке и юге Украины. 545 населенных пунктов обесточены из-за боевых действий, действуют графики отключений в течение суток.

Потребление электроэнергии остается высоким из-за сохранения жары в восточных и южных областях. Графики отключений будут действовать в течение всех суток. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 545 населенных пунктов. Об этом сообщили во вторник в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Потребление

Потребление, как указано, остается высоким из-за удержания жары в восточных и южных областях. Вчера, 2 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день - в пятницу, 30 августа. Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии на 2,7% ниже, чем в это же время вчера, 2 сентября.

«В результате российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа - сегодня в Украине в течение всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления», - говорится в сообщении.

Между тем в облэнерго по областям сообщают, что графики отключений изменены на сегодня уже второй раз и увеличены объемы ограничения с сохранением двух очередей отключений до 14 часов, по сравнению с анонсированной ранее одной очередью с 12 часов до 14:00.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13 256 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 905 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

Вчера вечером действием защиты была отключена одна из линий, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Вследствие этого надежность питания ЗАЭС - снижена. Энергетики устанавливают причины отключения и будут готовы их устранить, в условиях надлежащей ситуации безопасности.

По техническим причинам есть обесточенные потребители на Львовщине. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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