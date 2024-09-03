Графики отключений света ужесточили в третий раз за сутки: что предвидится
Киев • УНН
Облэнерго по областям сообщают об увеличении количества очередей отключений электроэнергии. С 14:00 до 16:00 будут действовать две очереди вместо одной, а с 18:00 до 22:00 - три очереди вместо двух.
По областям облэнерго сообщают о еще большем ужесточении графиков отключений электроэнергии - с двумя очередями с 14 часов до 16 часов вместо анонсированной ранее одной очереди и с тремя очередями отключений вместо двух с 18:00 до 22:00, пишет УНН.
Детали
В частности, Волыньоблэнерго сообщило, что НЭК «Укрэнерго» дала команду об увеличении объемов ограничения потребления электрической энергии и введены дополнительные часы отключений в график, согласно которому две очереди отключений теперь будут действовать и с 14:00 до 16:00,
«Сегодняшний день совсем не радует. К сожалению, опять имеем изменения в графике почасовых отключений (ГПВ) на сегодня, 3 сентября. (...) 14:00-16:00 - две очереди вместо одной; 16:00-18:00 - две очереди, как и предупреждали раньше; 18:00-22:00 - три очереди вместо двух: 22:00-24:00 - две очереди, как и предупреждали ранее», - указали в Черниговоблэнерго, не исключив, что изменения еще будут.
Об измененных графиках отключений сообщали и в других областях, в частности, Черкасской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Черновицкой, Львовской.
Споживання електрики залишається високим через спеку, графіки відключень знову посилили3 сентября 2024, 08:43 • 12586 просмотров