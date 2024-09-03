Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

Киев остается наиболее уязвимым городом, учитывая энергетическую ситуацию, поскольку является крупным потребителем с отрицательным энергетическим балансом и требует постоянной мощности в 1 ГВт. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

Наиболее слабый город - это Киев, он естественно огромный потребитель, с очень отрицательным энергетическим балансом, который требует 1 ГВт мощности постоянно. К сожалению, столица очень уязвима и киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - говорит Харченко.

Напомним

По областям облэнерго сообщают о еще большем ужесточении графиков отключений электроэнергии - с двумя очередями с 14 часов до 16 часов вместо анонсированной ранее одной очереди и с тремя очередями отключений вместо двух с 18:00 до 22:00.

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