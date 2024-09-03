Минэнерго проигнорировало реалии войны: Харченко об отсутствии защитных сооружений на энергообъектах страны
Киев • УНН
Директор Центра исследований энергетики критикует Минэнерго за неучет реалий войны при защите энергообъектов. Он отмечает отсутствие надлежащей защиты, что приводит к значительным потерям при обстрелах.
Министерство энергетики Украины не учло реалии войны и что отсутствие надлежащей защиты объектов приводит к значительным потерям. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.
Минэнерго полностью провалило факт наличия войны в стране. Они до сих пор не поняли, что мы в войне и об этом надо говорить
Он говорит, что был случай, когда половину трансформаторов на объектах защитили, а при обстреле повредились именно незащищенная половина.
У московитов, очень хорошо работает разведка и они знают, что происходит на наших объектах
Напомним
Директор Центра исследований энергетики заявил, что на объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения. Эксперт отметил отсутствие даже слухов о строительстве защиты.