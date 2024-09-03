Міненерго проігнорувало реалії війни: Харченко про відсутність захисних споруд на енергооб'єктах країни

Міністерство енергетики України не врахувало реалії війни та що відсутність належного захисту об’єктів призводить до значних втрат. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

Міненерго повністю провалило факт наявності війни в країні. Вони досі не зрозуміли, що ми у війні і про це треба говорити