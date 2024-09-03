Міненерго проігнорувало реалії війни: Харченко про відсутність захисних споруд на енергооб'єктах країни
Київ • УНН
Директор Центру досліджень енергетики критикує Міненерго за неврахування реалій війни при захисті енергооб'єктів. Він наголошує на відсутності належного захисту, що призводить до значних втрат при обстрілах.
Міністерство енергетики України не врахувало реалії війни та що відсутність належного захисту об’єктів призводить до значних втрат. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.
Міненерго повністю провалило факт наявності війни в країні. Вони досі не зрозуміли, що ми у війні і про це треба говорити
Він каже, що був випадок, коли половину трансформаторів на обʼєктах захистили, а при обстрілі пошкодились саме незахищена половина.
У московитів, дуже гарно працює розвідка і вони знають, що відбувається на наших обʼєктах
Нагадаємо
Директор Центру досліджень енергетики заявив, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди. Експерт наголосив на відсутності навіть чуток про будівництво захисту.