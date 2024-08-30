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Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго

Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго

Київ • УНН

 • 31243 перегляди

Заступник міністра енергетики України зустрівся з делегацією США для обговорення викликів в енергетичній системі. Ключові напрямки: відновлення інфраструктури, розвиток генерації та посилення захисту енергооб'єктів.

У Міненерго зустрілися з делегацією США для обговорення викликів в енергетиці на тлі атак рф, зокрема, торкнулися питань відновлення інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та посилення захисту енергооб'єктів, про що повідомили у міністерстві, пише УНН.

Деталі

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак, як вказано, зустрівся з представниками Конгресу США та директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Хербстом.

"Українська енергетична інфраструктура залишається основною ціллю для ворожих обстрілів, а масована атака 26 серпня стала однією з найбільш руйнівних з початку війни", - сказав Андарак делегації США. 

Головне із зустрічі, за даними Міненерго:

  • українська сторона ознайомила американську делегацію з ситуацією та викликами в енергетичній системі України; 
  • ключовими напрямками роботи наразі є відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення критичних об’єктів резервними джерелами живлення та посилення захисту енергооб’єктів;

Заступник міністра зауважив, що "міжнародна підтримка за цими напрямками є вкрай важливою для підготовки і забезпечення стабільного проходження опалювального сезону".

Хербст зазначив, що такі зустрічі дозволяють співробітникам апарату Конгресу США "глибше зрозуміти найнагальніші потреби українського енергетичного сектору та оперативно доносити цю інформацію до конгресменів".

Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго30.08.24, 09:39 • 31986 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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