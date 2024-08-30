Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики України зустрівся з делегацією США для обговорення викликів в енергетичній системі. Ключові напрямки: відновлення інфраструктури, розвиток генерації та посилення захисту енергооб'єктів.
У Міненерго зустрілися з делегацією США для обговорення викликів в енергетиці на тлі атак рф, зокрема, торкнулися питань відновлення інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та посилення захисту енергооб'єктів, про що повідомили у міністерстві, пише УНН.
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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак, як вказано, зустрівся з представниками Конгресу США та директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Хербстом.
"Українська енергетична інфраструктура залишається основною ціллю для ворожих обстрілів, а масована атака 26 серпня стала однією з найбільш руйнівних з початку війни", - сказав Андарак делегації США.
Головне із зустрічі, за даними Міненерго:
- українська сторона ознайомила американську делегацію з ситуацією та викликами в енергетичній системі України;
- ключовими напрямками роботи наразі є відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення критичних об’єктів резервними джерелами живлення та посилення захисту енергооб’єктів;
Заступник міністра зауважив, що "міжнародна підтримка за цими напрямками є вкрай важливою для підготовки і забезпечення стабільного проходження опалювального сезону".
Хербст зазначив, що такі зустрічі дозволяють співробітникам апарату Конгресу США "глибше зрозуміти найнагальніші потреби українського енергетичного сектору та оперативно доносити цю інформацію до конгресменів".
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