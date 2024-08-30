Делегации США предоставили данные о потребностях для защиты и восстановления в энергетике - Минэнерго

В Минэнерго встретились с делегацией США для обсуждения вызовов в энергетике на фоне атак рф, в частности, коснулись вопросов восстановления инфраструктуры, развития распределенной генерации и усиления защиты энергообъектов, о чем сообщили в министерстве, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, как указано, встретился с представителями Конгресса США и директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.

"Украинская энергетическая инфраструктура остается основной целью для вражеских обстрелов, а массированная атака 26 августа стала одной из самых разрушительных с начала войны", - сказал Андарак делегации США.

Главное из встречи, по данным Минэнерго:

украинская сторона ознакомила американскую делегацию с ситуацией и вызовами в энергетической системе Украины;

ключевыми направлениями работы сейчас являются восстановление поврежденной инфраструктуры, развитие распределенной генерации, обеспечение критических объектов резервными источниками питания и усиление защиты энергообъектов;

Заместитель министра отметил, что "международная поддержка по этим направлениям является крайне важной для подготовки и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона".

Хербст отметил, что такие встречи позволяют сотрудникам аппарата Конгресса США "глубже понять насущные потребности украинского энергетического сектора и оперативно доносить эту информацию до конгрессменов".

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