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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Делегации США предоставили данные о потребностях для защиты и восстановления в энергетике - Минэнерго

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:24  •  11809 просмотра

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Заместитель министра энергетики Украины встретился с делегацией США для обсуждения вызовов в энергетической системе. Ключевые направления: восстановление инфраструктуры, развитие генерации и усиление защиты энергообъектов.

В Минэнерго встретились с делегацией США для обсуждения вызовов в энергетике на фоне атак рф, в частности, коснулись вопросов восстановления инфраструктуры, развития распределенной генерации и усиления защиты энергообъектов, о чем сообщили в министерстве, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, как указано, встретился с представителями Конгресса США и директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.

"Украинская энергетическая инфраструктура остается основной целью для вражеских обстрелов, а массированная атака 26 августа стала одной из самых разрушительных с начала войны", - сказал Андарак делегации США. 

Главное из встречи, по данным Минэнерго:

  • украинская сторона ознакомила американскую делегацию с ситуацией и вызовами в энергетической системе Украины; 
  • ключевыми направлениями работы сейчас являются восстановление поврежденной инфраструктуры, развитие распределенной генерации, обеспечение критических объектов резервными источниками питания и усиление защиты энергообъектов;

Заместитель министра отметил, что "международная поддержка по этим направлениям является крайне важной для подготовки и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона".

Хербст отметил, что такие встречи позволяют сотрудникам аппарата Конгресса США "глубже понять насущные потребности украинского энергетического сектора и оперативно доносить эту информацию до конгрессменов".

Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго30 августа 2024, 06:39 • 20634 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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