На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп
Киев • УНН
На Южноукраинской АЭС вышел из строя энергоблок на 600 МВт, что привело к дополнительным отключениям. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что блок, вероятно, уйдет в ремонт на следующей неделе.
На Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя энергоблок на 600 МВт, из-за чего Укрэнерго ввело две дополнительные очереди отключений. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
У нас снова проблемы на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт
Он также указал, что к вопросу министру энергетики по защите распределительных устройств АЭС добавляется вопрос качества ремонтов. «Если блоки будут вылетать зимой нам всем будет туго...», - добавил нардеп.
О проблемах на Южноукраинской атомной электростанции ранее рассказывал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
«Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинской АЭС,
Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу», - сообщил Харченко.
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