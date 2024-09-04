На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп

На Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя энергоблок на 600 МВт, из-за чего Укрэнерго ввело две дополнительные очереди отключений. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

У нас снова проблемы на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт - написал Железняк.

Он также указал, что к вопросу министру энергетики по защите распределительных устройств АЭС добавляется вопрос качества ремонтов. «Если блоки будут вылетать зимой нам всем будет туго...», - добавил нардеп.

О проблемах на Южноукраинской атомной электростанции ранее рассказывал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинской АЭС,

Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу», - сообщил Харченко.

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