Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

При участии премьер-министра Украины и делегации США состоялся круглый стол о состоянии энергетики и подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, и отметил, что для Украины состояние энергетики - это один из крупнейших вызовов после безопасности и обороны, передает УНН.

Сегодня провели круглый стол о состоянии энергетики и подготовки к отопительному сезону с участием делегации США во главе с заместителем советника президента США по вопросам национальной безопасности Джонатаном Файнером. Присутствовали министр энергетики, и.о. министра инфраструктуры, заместитель руководителя Офиса президента, руководители энергокомпаний и главы ОВА - написал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что состояние энергетики - это один из самых больших вызовов для Украины после безопасности и обороны.

Состояние энергетики - это один из самых больших вызовов для Украины после безопасности и обороны. С первых дней войны россия атакует наши энергетические объекты. С первых дней войны россия атакует наши энергетические объекты. С конца марта мы потеряли более 9 ГВт установленной мощности. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы компенсировать эти потери и подготовиться к прохождению зимы - подчеркнул Шмыгаль.

Он акцентировал на трех ключевых направлениях, по которым Правительство и местные власти сейчас работают:

Восстановление и ремонты всего, что подлежит восстановлению;

Строительство системы децентрализованной генерации. Планируем создание сотни малых объектов генерации, которые будут менее уязвимыми для российского террора;



Аккумулирование помощи от международных партнеров.



Отдельно проговорили наши потребности. К сожалению, они значительны. После последних вражеских атак нужно в разы увеличить интенсивность помощи. Благодарны США за объявление нового финансирования для энергетической помощи в 500 млн долларов в дополнение к 324 млн долларов озвученных ранее. Эти средства пойдут на энергетические потребности Украины - сообщил Шмыгаль.

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Дополнение

В среду, 4 сентября, народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что на Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя энергоблок на 600 МВт, из-за чего Укрэнерго ввело две дополнительные очереди отключений.

Кроме того, о проблемах на Южноукраинской атомной электростанции ранее рассказывал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

В НАЭК «Энергоатом» заявили, что на Южно-Украинской АЭС не было никаких аварий, которые могли помешать работе энергоблока. В ведомстве отмечают, что также событие не связано с проведением ремонтной кампании.