Від заморозків до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 2 жовтня очікується суха погода з температурою від 6-11° вночі до 16-21° вдень. На сході та південному сході до 25°, у західних областях прохолодніше з можливими заморозками.
В Україні сьогодні очікується суха погода з температурою до 16-21° вдень, на сході та південному сході до 25°, у західних областях прохолодніше з можливими заморозками, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 2 жовтня без опадів.
Вітер південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 16-21°, на сході та південному сході країни до 25°; у західних областях вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.
На Київщині
Без опадів. Вітер переважно північний, 5-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°.