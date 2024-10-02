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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От заморозков до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

От заморозков до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 05:19  •  8307 просмотра

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В Украине 2 октября ожидается сухая погода с температурой от 6-11° ночью до 16-21° днем. На востоке и юго-востоке до 25°, в западных областях прохладнее с возможными заморозками.

В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой до 16-21° днем, на востоке и юго-востоке до 25°, в западных областях прохладнее с возможными заморозками, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 2 октября без осадков.

Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла.

В Киевской области

Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
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vinnitsaВинница
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