От заморозков до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 2 октября ожидается сухая погода с температурой от 6-11° ночью до 16-21° днем. На востоке и юго-востоке до 25°, в западных областях прохладнее с возможными заморозками.
В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой до 16-21° днем, на востоке и юго-востоке до 25°, в западных областях прохладнее с возможными заморозками, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 октября без осадков.
Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла.
В Киевской области
Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.