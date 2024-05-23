Від вибуху російського БпЛА у Харківській області постраждала дитина
Київ • УНН
11-річний хлопчик отримав контузію після падіння російського безпілотника в селі Рясне Харківської області.
Контузії внаслідок падіння російського дрона зазнав 11-річний хлопець. Подія відбулась у селі Рясному Золочівської громади. Про це передає голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов, повідомляє УНН.
Деталі
У селі Рясне Харківської області унаслідок атаки зс рф безпілотником, постраждав 11-річний хлопчик.
Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади. Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою.
Нагадаємо
Шестеро людей постраждали в Дергачах Харківської області в результаті російського удару, троє із них - госпіталізовані. Пошкоджено кілька будинків і автомобілів.