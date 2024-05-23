Від вибуху російського БпЛА у Харківській області постраждала дитина

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11-річний хлопчик отримав контузію після падіння російського безпілотника в селі Рясне Харківської області.

Контузії внаслідок падіння російського дрона зазнав 11-річний хлопець. Подія відбулась у селі Рясному Золочівської громади. Про це передає голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов, повідомляє УНН.

Деталі

У селі Рясне Харківської області унаслідок атаки зс рф безпілотником, постраждав 11-річний хлопчик.

Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади. Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою. 

– передає Синєгубов.

Нагадаємо

Шестеро людей постраждали в Дергачах Харківської області в результаті російського удару, троє із них - госпіталізовані. Пошкоджено кілька будинків і автомобілів.

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