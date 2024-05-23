От взрыва российского БпЛА в Харьковской области пострадал ребенок

Контузии в результате падения российского дрона получил 11-летний мальчик. Событие произошло в селе Рясном Золочевской громады. Об этом передает председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов, сообщает УНН.

Детали

В селе Рясное Харьковской области в результате атаки сс рф беспилотником, пострадал 11-летний мальчик.

Удар произошел в 14:30 ч в с. Рясное Золочевской общины. Мальчика госпитализировали с акубаротравмой. - передает Синегубов.

Напомним,

Шесть человек пострадали в Дергачах Харьковской области в результате российского удара, трое из них - госпитализированы. Повреждены несколько домов и автомобилей.